العراق... تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من جسر في بابل

قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، إن عبوة ناسفة جرى تفكيكها في بابل.

وأكد بيان للخلية نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن القوات الأمنية تواصل تأمين الطرق والمدن.

وتابع البيان أنه تم العثور على عبوة ناسفة بجوار جسر صفر في الشوملي، من خلال شرطة بابل.

وأشار البيان إلى تفكيك العبوة من قبل المهندسين.

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