مصر... كشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة في البلاد

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه "تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم نفي تلك الأنباء".

وشدد المركز في بيانه المنشور على صفحة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، على "انتظام سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام الدراسي الحالي".

وناشدت الحكومة، في بيانها، جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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