توقعات باستئناف التجنيد الإجباري في المغرب بعد توقفه عامين بسبب كورونا

توقعت مصادر إعلامية استئناف التجنيد الإجباري مرة أخرى في المملكة المغربية، بعد أن توقف لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحسب موقع هسبريس المغربي، فإن جلسة سرية للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، شهدت تاكيدات من عبد اللطيف لودي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، توحي باستئناف التجنيد الإجباري.

وعلل الموقع المغربي توقعه بما قاله لودي، حيث أكد أنه "تنفيذا للأوامر الملكية السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، فإن القوات المسلحة الملكية تولي أهمية كبيرة للخدمة العسكرية من أجل النهوض بأوضاع الشباب من خلال تمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم والحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماع أمام المجندين".

وقال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني: "القوات المسلحة عملت على توفير جميع الإمكانيات اللازمة والمناسبة لتكوين الفوج الـ37 للمجندين، كما سهرت على وضع خطة لتنظيم عملية استقبال فوج المجندين الجدد للخدمة العسكرية".

ولفت إلى "إنشاء 4 مراكز جديدة للتكوين من أجل استقبال 20 ألف مجند، بكل من بنسليمان وسيدي يحيى الغرب وبنكرير وطانطان، تنضاف إلى 4 مراكز سخرت لاستقبال الفوج السابق، بالإضافة إلى وحدات عديدة بالمنطقة الجنوبية سيتم إعدادها وتجهيزها في أفق استغلالها خلال مرحلة التخصص".

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