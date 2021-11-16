الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا اصطدام قطار بسيارة

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى منشأة القناطر.

من جانبه أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في البيان، أن حالتي الوفاة لشابين يبلغان من العمر 25 عاماً، بينما المصابون ترواحت أعمارهم ما بين 28 عامًا و32 عامًا و52 عامًا.

وأشار عبد الغفار إلى أن "الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسر بالفك العلوي والسفلي وجرح قطعي بالساق، وكدمة بالساق اليمنى، وكسر بعظمة الفخذ اليسرى واضطراب في درجة الوعي".

ولفت المتحدث باسم الصحة إلى أنه تم إجراء الإشاعات والفحوصات اللازمة للمصابين للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى.

وقال عبد الغفار في البيان إن هذه هي حادث تصادم القطارات الوحيدة التي تم الإبلاغ عنها اليوم الثلاثاء، مشددا على أن غرفة إدارة الأزمات المركزية في الوزارة لم تتلق أي بلاغات من خلال قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة أو هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حوادث تصادم قطارات في أي محافظات أخرى.

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