بوريطة: المغرب يدعم كل المبادرات التي بإمكانها تعزيز السلم والأمن في القارة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يدعم كل المبادرات التي بإمكانها تعزيز السلم والأمن في القارة بالاعتماد على أسس مرتبطة بالحكامة، والدبلوماسية الموازية والأمن والاستقرار.

وأشار بوقريطة إلى أهمية تعزيز السلم والأمن الأفريقي خلال استقباله مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي.

استقبل السيد ناصر بوريطة، اليوم، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السيد بانكول أديوي. pic.twitter.com/dHX5qfwrpm — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) November 16, 2021

​وقال بوقريطة: "يعتبر المغرب أن إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن لا يمكن أن ينجح إلا بإصلاح مجلس السلم والأمن، كما أن المغرب مستعد لتقديم الدعم لهذه العملية".

السيد بوريطة: يعتبر المغرب أن إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن لا يمكن أن ينجح إلا بإصلاح مجلس السلم والأمن، كما أن المغرب مستعد لتقديم الدعم لهذه العملية. pic.twitter.com/TkuryL2NGT — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) November 16, 2021

​وبدوره قال أديوي: "نتوفر على جميع الوسائل والآليات من أجل تقديم حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية. ومن هذا المنطلق، نعمل بفعالية على مكافحة الإرهاب والتطرف".

السيد أدوي: من الضروري تقوية مسار الإصلاحات المتعلقة بالأمن والسلم، التي يساهم فيها المغرب بشكل فعال، من خلال اشتغاله في انسجام تام مع جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي. pic.twitter.com/LseKLkt1wZ — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) November 16, 2021

​وأضاف: "من الضروري تقوية مسار الإصلاحات المتعلقة بالأمن والسلم، التي يسهم فيها المغرب بشكل فعال، من خلال اشتغاله في انسجام تام مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".