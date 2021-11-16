مهندس جزائري يبتكر نظاما يمكن الأطباء من تشخيص الأمراض المستعصية عن بعد

كشف مهندس جزائري يدعى محمد لطفي مخناش، عن ابتكاره نظاما برمجيا خاصا يمكن الأطباء ومختصي الأشعة من تشخيص الأمراض المستعصية عن بعد.

وحسب ما نشره مخناش عبر حسابه بموقع "تويتر": "الكشف عن السرطان والأمراض المستعصية كأمراض القلب سيكون ببرامج جزائرية بفضل الله عز وجل".

الكشف عن السرطان #Cancer والأمراض المستعصية كأمراض القلب #HeartDisease سيكون ببرامج #جزائرية بفضل الله عز وجل. صورة لنظامنا الخاص بتحليل ملفات #DICOM والذي دخل رسميا حيز الخدمة. هذا النظام سيمكن المؤسسات الاستشفائية وأخصائي الأشعة من التشخيص #عن_بعد #Telemedicine واصدار التقارير. pic.twitter.com/grRRGrGVxu — محمد لطفي مخناش (@MMoukneche) November 16, 2021

وأرفق المهندس الجزائري صورة لبرنامجه، قائلا: "صورة لنظامنا الخاص بتحليل ملفات "ديكوم"، والذي دخل رسميا حيز الخدمة".

ولفت مخناش إلى أن "هذا النظام سيمكن المؤسسات الاستشفائية ومختصي الأشعة من التشخيص عن بعد، وإصدار التقارير".

يشار إلى أن مخناش، تمكن من رقمنة قطاع الصحة خلال 72 ساعة فقط، وذلك عن طريق تطبيقه الخاص بتحليل البيانات، والذي اعتمده وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، بتاريخ 21 مارس/ آذار من عام 2019.

وكان المهندس الجزائري قد أعلن مؤخرا عن أنه وفريقه البحثي يطورون "خوارزمية في مجال الكشف عن سرطان الثدي".

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