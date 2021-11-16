الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء... وتحدد أماكن سقوط الأمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من تساقط للأمطار في مناطق متفرقة من البلاد غدا الأربعاء.

وذكرت الهيئة في بيان توقعها للأرصاد اليوم أنه من المحتمل أن تكون الأمطار غدا متوسطة إلى غزيرة في بعضها وخفيفة في مناطق أخرى.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدا الأربعاء نهارا، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على أن يكون طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، توقعت الهيئة أن يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا قالت الهيئة إنه من المتوقع أن تكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مناطق مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة، وأن تكون هناك أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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