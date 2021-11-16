انفجار أنبوب غاز في مصر يدمر أحد العقارات ويصيب شخصين

انهار أحد العقارات في محافظة الجيزة في مصر، جزئيا، بعد انفجار خط الغاز المنزلي الواصل إليه، صباح اليوم الثلاثاء، متسببا في إصابة شخصين ونقلهما فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إلى جانب الإصابتين، تسبب انفجار الجزء الواصل داخل المنزل من الخط، في سقوط بعض الجدران وأجزاء من الواجهة والسلم وحتى بعض الأعمدة الخرسانية إلى جانب حدوث تصدعات قوية بباقي العقار، حسبما أفادت صحيفة "اليوم السابع".

⭕ إصابات وتلفيات.. في إنفجار ماسورة غاز وانهيار عقار فى بولاق الدكرور !!#شرطه_مصر_عزه_ونصر pic.twitter.com/hLKRBrUM8S — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) November 16, 2021

وانتقل رجال الحماية المدنية في المحافظة إلى موقع الحادث في منطقة بولاق الدكرور على الفور، بعد تلقي غرفة النجدة مديرية الأمن بلاغا بوقوع الانفجار. تبيّن أن تسرب غازي أدى إلى انفجار الأنبوب.

وقالت الشركة المشغلة لخدمات الغاز الطبيعي "تاون جاس"، إن الانفجار نتج عن تلاعب مالك العقار بمشغل الخط المنزلي دون استشارتها، حيث استخدم ما قالت إنها "مهمات غير مطابقة للمواصفات"، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

#عاجل | لجنة المنشآت الأيلة للسقوط توجه بإزالة عقار بولاق الدكرور بعد تهدمه جزئياhttps://t.co/BQb9i6fAsk pic.twitter.com/SFJlPyQTsA — اليوم السابع (@youm7) November 16, 2021

وقال الموقع إن السلطات "أخلت العقارات المجاورة للعقار المتضرر تحسبا لسقوطه، وفصلت خدمات المرافق عنه، مشيرا إلى تضرر 14 سيارة كانت بجراج خلف العقار".

من جانبها قالت وزارة الصحة المصرية، إن أحد المصابين يبلغ من العمر 80 عاما وغادر مستشفى "أم المصريين" بعد تلقيه الإسعافات الأولية، حيث كان يعاني من الاختناق، فيما يتلقى المصاب الآخر – 73 عاما – الرعاية اللازمة نظرا لإصابته بحروق نسبتها 65%.

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