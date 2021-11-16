الإعلان عن موعد تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين من بيلاروسيا

اعلن وزير الاتصالات العراقي، أركان الشيباني، اليوم الثلاثاء، عن تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين من بيلاروسيا يوم الخميس المقبل.

وقال الشيباني، في مؤتمر صحفي إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه الوزراء ببذل المزيد من الجهود والعمل من أجل تنفيذ المشاريع التي تخدم أبناء شعبنا".

من جانبه أكد القنصل العراقي لدى روسيا، ماجد الكيلاني، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العراقية سيكون لديها، بحلول يوم غد، قائمة جديدة للمواطنين العراقيين الراغبين في العودة من بيلاروس إلى الوطن.

وقال كيلاني، الموجود حاليا في العاصمة البيلاروسية مينسك، في تصريح لـ "سبوتنيك"، "العدد يتغير. لا يزال هناك أشخاص يسجلون أسماءهم. بحلول نهاية اليوم أو غدا، سيكون لدينا قائمة جديدة".

وأكد الدبلوماسي العراقي أن رحلة المواطنين العراقيين من بيلاروس إلى العراق ستكون مجانية، مشيرا إلى أن الطائرة ستقلع من مدينة مينسك، وستهبط في مطار أربيل، ثم في مطار بغداد.

وأعلنت سفارة العراق لدى روسيا، في وقت سابق، أنها ستنظم رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروس، الخميس المقبل.

إلى ذلك، أشار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال استقباله نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتس شيناس، أمس، أن بغداد تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين في عدد من مدن أوروبا طوعيا، مشدداً على ضرورة العمل مع الاتحاد الأوروبي لتجنب وقوع أي مواطن عراقي ضحية لشبكات التهريب.

وتجمع آلاف المهاجرين من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، على الحدود البيلاروسية – البولندية، في الأسابيع الأخيرة؛ وذلك بهدف الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر الأراضي البولندية.