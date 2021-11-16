ظاهرة فلكية تشهدها سماء السعودية

أعلنت الجمعية الفلكية في مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن سماء المملكة تشهد ظاهرة فلكية، يوم الجمعة المقبلة.

ونشرت الجمعية الفلكية في جدة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها بأن الأرض ستشهد خسوفا جزئيا للقمر عميقا استثنائيا، يوم الجمعة المقبلة، الموافق 19 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ستشهد الأرض الجمعة 19 نوفمبر 2021 #خسوف جزئي للقمر عميق استثنائي حيث سيكون 97.9 ٪ من قرص #القمر داخل ظل الأرض وسيدوم الخسوف الجزئي 3 ساعات و 28 دقيقة و 23 ثانية ما سيجعله أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر وهو غير مرئي بالوطن العربي.



📸 خسوف القمر الكلي - بسماء مدينة #جدة 2018 pic.twitter.com/V7XLAkszdY — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) November 16, 2021

وذكرت الجمعية الفلكية في مدينة جدة السعودية أن الأرض ستشهد خسوفا جزئيا للقمر، حيث سيكون 97.9 % من قرص القمر داخل ظل الأرض، مفيدة بأن هذا الخسوف سيدوم 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية.

ولفتت الجمعية السعودية إلى أن هذا الخسوف سيصبح أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر الميلادي، موضحة أنه غير مرئي في الوطن العربي.

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