الصدر يدعو لتفعيل قانون "من أين لك هذا" بلا استثناء للحد من الفساد في العراق

دعا زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل قانون "من أين لك هذا؟"، معتبرا أنه وسيلة للحد من الفساد في البلاد.

وكتب الصدر تغريدة له عبر "تويتر" جاء فيها: "من اللازم علينا في المرحلة المقبلة تفعيل قانون: (من أين لك هذا؟) مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كافة".

وأضاف: "ويكون شاملاً للجميع بلا استثناء على الإطلاق... كي نحد من الفساد".

​وأمس أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في العراق أن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيها ألزم فيه الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالتنسيق معها في المؤتمرات والاجتماعات والمجالات المتعلقة بمضامين الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

يأتي توجيه رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود وسعي العراق إلى مكافحة الفساد، وتماشيا مع مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها العراق، بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007، حسبما ذكر بيان هيئة النزاهة.

وأضاف البيان أن:

"التوجيه بالتنسيق مع الهيئة يأتي من كونها الجهة الرسمية المعنية بتمثيل العراق في الاتفاقية الأممية، ومضامين أحكام قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المعدل".

تأتي تلك الخطوة بعدما صادق العراق على الاتفاقية العربية لمُكافحة الفساد، من أجل تعزيز التعاون العربي في ميادين الوقاية من الفساد ومكافحة كل أشكاله.

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