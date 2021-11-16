حكومة العراق تصدق على اتفاق لتوريد 500 ألف طن من زيت الغاز إلى لبنان

صدقت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية من زيت الغاز.

وقال وزير الاتصالات العراقي إن "الحكومة صدقت على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز"، بحسب "رويترز".

وجاء قرار مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية (وقتها) أن رئيسها، حسان دياب، تبلّغ رسميا من العراق بمضاعفة كمية النفط المقررة للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا.

وفي يوليو/تموز الماضي، وقّع العراق مع لبنان اتفاقا لبيعه مليون طن من زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي مقابل خدمات طبية وفندقية وسلع، عبر إرسال خبراء لبنانيين وفرق طبية متخصصة للمساعدة في إدارة منشآت طبية جديدة في العراق.

ويعاني لبنان منذ أبريل/ نيسان الماضي، نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.

وتوصل وزراء الطاقة والبترول في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان في الـ8 من سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى ما قالوا إنها "خارطة طريق" من أجل إمداد لبنان بالغاز المصري.

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