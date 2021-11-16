وزير إيراني يعلن موعد انطلاق الرحلات البرية إلى سوريا

أعلن مساعد وزير الطرق الايراني، داریوش أماني، اليوم الثلاثاء، عن موعد انطلاق الرحلات البرية إلى كل من سوريا وتركيا.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن مساعد وزير الطرق الإيراني، اقتراب موعد انطلاق الرحلات البرية الإيرانية إلى تركيا وسوريا، مفيدا بأن بلاده تنتظر موافقة الحكومة التركية على بدء النقل البري بين البلدين.

وأكد داريوش أماني أنه سيتم تسيير رحلات برية إلى سوريا، أيضا، عما قريب، مشددا على سعي الحكومة الإيرانية لتوفير الطرق البرية الآمنة والسالكة إلى سوريا.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، السبت الماضي، أن بلاده توصلت لاتفاقات مهمة مع سوريا.

وجاءت تصريحات رشيديان في ختام زيارته للعاصمة السورية، دمشق، معلنا استئناف الزيارات الدينية وتسيير قوافل الزوار الإيرانيين إلى سوريا، بداية من الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح رشيديان أن بناء المرحلة الأولى من هذا الاتفاق السوري الإيراني سينتج عنها إيفاد 100 ألف زائر إيراني، بشكل سنوي، إلى دمشق، بهدف زيارة مقام السيدة زينب، مشيرا إلى أنه على خلفية الأمن المستتب في سوريا، فقد توفرت الظروف الأمنية المناسبة من أجل تسيير قوافل الزوار الإيرانيين إلى هذا البلد.

ولفت علي رضا رشيديان إلى أنه ناقش مع وزير الصحة السوري البرامج الوقائية والصحية التي وضعتها منظمة الحج وجمعية الهلال الأحمر ووزارة الحج الإيرانية، والخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وذلك بدعوى ضمان سلامة الزوار الإيرانيين في سوريا.

ومن جهتهم، أكد الوزراء السوريون استعدادهم التام لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والضرورية المتعلقة بالحفاظ على أمن وسلامة الزوار الإيرانيين، بداية من دخولهم الأراضي السورية ونهاية بعودتهم إلى بلادهم.

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