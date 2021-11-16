قوات إسرائيلية تقتحم منزل أحد أسرى الهروب من سجن جلبوع

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل الأسير محمد قاسم العارضة في بلدة عرابة جنوب جنين في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن ذوي العارضة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنزل، وعبثت بمحتوياته.

وأشارت إلى أن عائلة العارضة حاولت التصدي للقوات الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى وقوع مشادات مع الجنود.

والعارضة هو أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى.

وكان ستة من الأسرى الفلسطينيين نجحوا في الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأطلق فلسطينيون على هذه العملية اسم "الهروب الكبير" والذي تم من خلال نفق حفروه في زنزانتهم، لكن تمكنت القوات الإسرائيلية من إعادة اعتقالهم خلال أسبوعين.

والأسرى الستة من منطقة جنين وهم: محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، مناضل نفيعات، أيهم كمامجي، وينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، بجانب زكريا الزبيدي من كتائب الأقصى المحسوبة على حركة "فتح".