750 ألف دولار من وزارة الطوارئ الروسية إلى قوات الدفاع المدني السوري

قالت مصادر خاصة أن وزارة الطوارئ الروسية بصدد تقديم منحة بقيمة 750 ألف دولار إلى الدفاع المدني السوري.

وبيّنت المصادر في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المبلغ المرصود سيتم تقديمه خلال اللقاءات المشتركة التي تشهدها حاليا العاصمة السورية دمشق بين لجان المتابعة المنبثقة عن مؤتمر عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

وأضافت المصادر أن المنحة التي قدمتها الحكومة الروسية، ستتلقاها قوات الدفاع المدني السوري دعما لاحتياجاتها اللوجستية في عمليات إطفاء الحرائق التي تطول الغابات والمحميات الطبيعية.

وستبدأ اللجان الروسية السورية المشتركة برنامج زيارات إلى مختلف المحافظات لمعاينة احتياجات القطاعات الحيوية في البلاد، وسبل دعمها وإعادة تأهليها.

وقالت المصادر إن اللجان المشتركة ستضع اتفاقيات مهمة في القطاعات الاقتصادية والتعليمية.

ونوهت المصادر بالأرقام التي عرضتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص بمتابعة أعمال مؤتمر اللاجئين والمهجرين السوريين صباح اليوم، مشيرة إلى عودة نحو 2.5 مليون مواطن سوري إلى منازلهم خلال الآونة الأخيرة، نصفهم عادوا من خارج البلاد.

وأكدت المصادر أن العمل مستمر حتى عودة آخر سوري إلى وطنه.

من جهته، أكد المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، حبيب سلمان، أن اتفاقا للتعاون بين الهيئة وقناة "روسيا اليوم" سيتم إبرامه، مساء اليوم، مشيرا إلى أن نتائج الاتفاق ستبرز خلال الأيام القليلة المقبلة.