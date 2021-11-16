مصر... ضبط رجل أعمال هارب من 1195 سنة سجن

ألقت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على رجل أعمال هارب من أحكام بالسجن مدتها 1195 سنة.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام في قطاع الأمن العام توصلت لمعلومات تفيد اختباء شخص في فيلا في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس في القاهرة خشية ضبطه.

وأظهرت المعلومات أنه مطلوب لتنفيذ أحكام صادرة في 124 قضية "تزوير"، بإجمالي فترات حبس 1195 سنة.

واستهدفت قوات الأمن المتهم وتمكنت من إلقاء القبض عليه أثناء وجوده في الفيلا المشار إليها.

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة بحقه أقر بها، واتخذت السلطات المصرية الإجراءات القانونية اللازمة.