محمد بن سلمان يعلن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، التي وصفتها وكالة الأنباء السعودية بأنها ستكون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

وقالت الوكالة في تقرير عن مدينة نيوم الصناعية، اليوم الثلاثاء، إن المدينة تمثل خطوة جديدة ضمن مخطط نيوم الرئيسي، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية.

ويتم إنشاء المدينة وفقا لاستراتيجية نيوم التي تعتمد على إعادة تعريف طريقة البشرية للحياة والعمل في المستقبل، بحسب الوكالة التي أشارت إلى قول محمد بن سلمان إن "أوكساچون" ستكون حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع في المملكة بصورة تلبي طموحاتنا من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030.

وقال ولي العهد السعودي إن مدينة نيوم الصناعية ستسهم في إعادة تعريف التوجه العالمي في التنمية الصناعية بجانب إسهامها في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة ودعم التدفق التجاري في المملكة إقليميا وعالميا.

وتتميز مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" بموقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس التي يمر عبرها نحو 13 في المئة من التجارة العالمية.

وتقول وكالة الأنباء السعودية إنها ستكون من أكثر المراكز اللوجستية تقدما بميناء متكامل ومطار، كما ستمتلك أول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم.

#عاجل

سمو #ولي_العهد يعلن إنشاء مدينة #نيوم الصناعية #أوكساچون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، بهدف تقديم نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.https://t.co/y01OrJYtVm#واس pic.twitter.com/HdyD0MGmlJ — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 16, 2021

وتخطط المملكة لأن تكون الانبعاثات الكربونية في المدينة الصناعية الجديدة عند مستوى الصفر، كما تعتمد الذكاء الاصطناعي وتفاعل الإنسان مع الآلات.

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