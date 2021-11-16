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    معبر كرم أبو سالم

    السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة تتفقد "أنفاق" حزب الله ومعبر كرم أبو سالم

    © AP Photo / Eyad Baba
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    قامت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية في "أنفاق" حزب الله، ضمن زيارتها إلى إسرائيل.

    ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أفاد من خلالها بأن السفيرة الأمريكية قامت بزيارة تفقدية في عدة مواقع داخل إسرائيل، حيث استعرض المسؤولون الإسرائيليون أمامها ما زعمه بـ "التحديات الأمنية والرد العملياتي في مواجهتها".

    وتفقدت غرينفيلد نفقا على الحدود اللبنانية زعم أدرعي أنه يعود لـ"حزب الله"، مستعرضا أمامها التحديات الإقليمية والوضع في لبنان، فضلا عما أسماه بـ"التأثير الإيراني في المنطقة"، بالإضافة إلى تفقدها قاعدة "بالماحيم" الجوية، ومشاهدتها لمنظومة الدفاع الإسرائيلية "القبة الحديدية".

    ولم تكتف غرينفيلد بذلك، بل تفقدت معبر كرم أبو سالم "كيرم شالوم" على الحدود مع قطاع غزة، حيث استعرض الإسرائيليون أمامها ما أسموه بـ"التهديدات" الفلسطينية المنطلقة من القطاع، والوضع الأمني والإنساني في غزة.

    وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه التقى السفيرة الأمريكية، وبحث معها النووي الإيراني، وقضايا وملفات أخرى، أهمها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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