السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة تتفقد "أنفاق" حزب الله ومعبر كرم أبو سالم

قامت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية في "أنفاق" حزب الله، ضمن زيارتها إلى إسرائيل.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أفاد من خلالها بأن السفيرة الأمريكية قامت بزيارة تفقدية في عدة مواقع داخل إسرائيل، حيث استعرض المسؤولون الإسرائيليون أمامها ما زعمه بـ "التحديات الأمنية والرد العملياتي في مواجهتها".

קיימתי הערב בצפון פגישה מצוינת עם שגרירת ארה"ב באו"ם, לינדה תומאס גרינפילד. דנו בסוגיית הגרעין האיראני והתוקפנות האיראנית באזור. הודיתי לה על תרומתה לחיזוק הקשר העמוק בין ארה"ב לישראל, שבא לידי ביטוי בין השאר בסיוע של ארה״ב בהצטיידות לכיפת ברזל ובנושאים נוספים החיוניים לביטחוננו. pic.twitter.com/sFzWu4kLtF — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 16, 2021

وتفقدت غرينفيلد نفقا على الحدود اللبنانية زعم أدرعي أنه يعود لـ"حزب الله"، مستعرضا أمامها التحديات الإقليمية والوضع في لبنان، فضلا عما أسماه بـ"التأثير الإيراني في المنطقة"، بالإضافة إلى تفقدها قاعدة "بالماحيم" الجوية، ومشاهدتها لمنظومة الدفاع الإسرائيلية "القبة الحديدية".

Today I went w/ @USAmbUN Thomas-Greenfield on a security tour w/ the @IDF Deputy Chief of Staff. We saw the Iron Dome & other defense systems, the Gaza border & the border w/ Lebanon. Amb, thank you for going on the tour which will strengthen our security cooperation! 🇮🇱 🇺🇸 pic.twitter.com/4H9rxKgdI8 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) November 16, 2021

ولم تكتف غرينفيلد بذلك، بل تفقدت معبر كرم أبو سالم "كيرم شالوم" على الحدود مع قطاع غزة، حيث استعرض الإسرائيليون أمامها ما أسموه بـ"التهديدات" الفلسطينية المنطلقة من القطاع، والوضع الأمني والإنساني في غزة.

كما تفقدت نفقًا إرهابيًا على الحدود اللبنانية حفره #حزب_الله حيث استعرضت التحديات الاقليمية والوضع في لبنان بالاضافة الى تموضع وتعظم قدرات حزب الله في لبنان والتأثير الإيراني في المنطقة.



كما تلقت عرضًا استراتيجيًا عن التموضع الإيراني والفرص الاقليمية في أعقاب اتفاقيات إبراهيم pic.twitter.com/QUCs6ZELxY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2021

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه التقى السفيرة الأمريكية، وبحث معها النووي الإيراني، وقضايا وملفات أخرى، أهمها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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