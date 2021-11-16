قناة عبرية تكشف تفاصيل حدث "محير وخطير" لزورق عسكري إسرائيلي

كشفت قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حدث "محير وخطير" وقع لزورق إسرائيلي في البحر المتوسط أمام قطاع غزة.

وأفادت القناة العبرية الـ20، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حدث أمني خطير قبالة شواطىء قطاع غزة، بين سفينة صيد فلسطينية وزورق عسكري إسرائيلي، نتج عنه أضرار بالغة في الأخير، وذلك ظهر أمس الاثنين.

מדאיג: סירת דיג עזתית פגעה בספינת צה״ל - הלוחמים לא פתחו לעברה באש | הלל ביטון רוזן @BittonRosen @ErelSegal #הסיפור_המרכזי pic.twitter.com/G0Vq5BsSoI — ערוץ 20 (@arutz20) November 16, 2021

ووصفت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني الواقعة بـ"الخطيرة والمحيرة"، حيث أكدت أن أحد قوارب أو سفن الصيد الفلسطينية في قطاع غزة تجاوزت منطقة الصيد المسموح بها أمام الشواطئ الفلسطينية للقطاع، وهو الأمر الذي دفع بقوات البحرية الإسرائيلية إلى متابعة تلك السفينة.

ومع اقتراب الزورق العسكري الإسرائيلي من السفينة الفلسطينية وأثناء هروبها، اصطدمت بالزورق، وألحقت أضرارا به، في وقت لم تقم البحرية الإسرائيلية بإطلاق النار على تلك السفينة، وهو ما وصفته القناة بـ"الأمر المحير والخطير".

ونقلت القناة على لسان مصدر بارز أن السفينة الفلسطينية لم تتعمد الاصطدام بالزورق الإسرائيلي أثناء هروبها.

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