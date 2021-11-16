إعلام: عضو في السيادة السوداني يتحدث عن إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال يومين

ذكرت وسائل إعلام أن عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار، تحدث عن إطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، خلال يوم أو يومين.

ونقلت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك يخضع لإقامة جبرية في منزله بحراسة مشددة منذ إعلان القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن البرهان قوله، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية إن خطوات إطلاق سراح المعتقلين بدأت بالفعل.

وقال البرهان: "أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه".

وأكد البرهان أن ما وصفه بـ "العملية التصحيحية التي جرت بالبلاد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كانت ضرورية بسبب التباينات التي شهدتها الساحة السياسية في السودان"، مشيرا إلى "عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار في السلطة".

البرهان يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية مولي في#سونا #السودان pic.twitter.com/98215y0ReK — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 16, 2021

وتسببت الإجراءات التي اتخذها البرهان في خروج تظاهرات في العديد من المدن السودانية رفضا لما وصفه رئيس الحكومة المعزول بـ "الانقلاب".

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