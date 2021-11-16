تسجيل
20:59 GMT16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ميشيل عون

    الرئيس اللبناني يزور الدوحة... هل ثمة حل قريب لأزمة بيروت مع الخليج؟

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102343/28/1023432808_0:183:3500:2151_1200x675_80_0_0_f04de3cc04509260cd3290ab1b1346f6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111161050724943-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AB%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%9F/

    في إطار المساعي اللبنانية لإيجاد حل لأزمتها مع السعودية ودول الخليج، وفي خضم محاولات إدخال قطر كوسيط لحلحلة الأمر، كشفت تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس لبنان ميشال عون إلى الدوحة.

    وذكرت صحيفة "الجمهورية" نقلا عن مصادر خاصة أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيزور قطر في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، على رأس وفد، للمشاركة في افتتاح فعاليات مناسبة رياضية".

    عام على تفجير مرفأ بيروت.. خسائر وتداعيات كبيرة على كل المستويات 
    © Sputnik . Zahraa Al Amir
    إعلام: إصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية اللبناني السابق في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

    ومطلع الشهر الجاري، أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن شكره لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لقاء جهود الدوحة في احتواء الأزمة الحالية بين بيروت ودول خليجية.

    زيارة مرتقبة

    وأضاف المصدر اللبناني للجمهورية: "من المتوقع أن يعقد عون لقاءات سياسية على هامش هذه الزيارة التي تكتسب دلالة مهمّة على وقع الأزمة الدبلوماسية بين لبنان من جهة والسعودية وبعض دول الخليج من جهة أخرى، ولو أن طابع الزيارة هو رياضي".

    وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أبلغ، مطلع الشهر الجاري، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بأنه سيوفد وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت لبحث سبل حل الأزمة القائمة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية.

    ومنذ بداية الأزمة، دانت وزارة الخارجية القطرية تصريحات جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن، واعتبرتها بمثابة "موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية"، معربة عن اندهاشها الشديد واستنكارها لتلك التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني.

    واتهم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان "حزب الله" اللبناني بـ"عرقلة التحقيق" في انفجار مرفأ بيروت، داعيا سلطات هذا البلد إلى اتخاذ إجراءات تدفع للتحرر من "هيمنة" الحزب، وفقا لـ"روسيا اليوم".

    وتابع: "نأمل أن تتغير الظروف في لبنان بطريقة تسمح لنا بالعودة الإيجابية".

    خبرة قطرية

    واعتبر المحلل السياسي القطري، عبد الله الخاطر، أن الأزمة بين لبنان والسعودية وبعض دول الخليج معقدة جدًا، وذلك على خلفية أخبار الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني إلى الدوحة للتوسط من أجل حل الأزمة.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك جوانب سياسية وشخصية وتاريخية تتداخل هذه العوامل وتتشعب وتضاعف الأزمة وتخلق حساسيات بين الأطراف مما يزيد من صعوبة المهمة.

    لكن في الوقت نفسه، أكد الخاطر أن قطر تملك علاقات متميزة مع جميع أطراف الأزمة وتملك ثقتهم ولديها خبرات واسعة في إدارة الواسطات  وجولات التفاوض.

    وأكد أن الدوحة على معرفة عميقة بكلا المجتمعين؛ ولذلك فمن المحتمل أن تكون الوساطة القطرية فاعلة، ولكن لن تكون هينة أو سهلة كما يظن بعضهم.

    رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف حسان دياب، بيروت، لبنان 19 ديسمبر 2019
    © REUTERS / Mohamed Azakir
    رئيس وزراء لبنان السابق يرفع دعوى على الدولة بسبب اتهامه في انفجار مرفأ بيروت

    أزمة عميقة

    بدوره اعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني أن الأزمة بين لبنان والسعودية ومعظم دول الخليج، عميقة جدًا ومفتاح حلها ليس بيد الرئيس عون أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، بل في يد "حزب الله" الذي يسيطر على السلطة في بيروت بشكل شبه كامل، ويتدخل في حرب اليمن ويدعم الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، زيارة الرئيس عون المتوقعة لقطر، لن تكون على المستوى المطلوب لحل هذه الأزمة، فالحل يحتاج إلى سلطة لبنانية قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه.

    وتابع: "حزب الله شل السلطة في لبنان على خلفية التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، ورئيس الجمهورية والحكومة والنواب يأتمرون برأيه، والحل في تنحية حزب الله عن التدخل في شؤون الدول العربية خاصة اليمن ضد السعودية، وهذا ليس في متناول أي رئيس أو وزير أو سلطة في لبنان".

    وعن مستقبل الأزمة، قال: "حسب تصريحات قيادة حزب الله، هم مصرون على التصعيد ضد دول الخليج والسعودية، بالتالي كل هذه المحاولات مجرد تمرير الوقت وإلهام المملكة أن هناك محاولات للحل".

    واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

    وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

    انظر أيضا:

    أنقرة: ينبغي على الجميع دعم لبنان
    بريطانيا تنصح بتعليق السفر إلى لبنان باستثناء الضروري
    حكومة العراق تصدق على اتفاق لتوريد 500 ألف طن من زيت الغاز إلى لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لاجئ من الشرق الأوسط يشعل ناراً بالقرب من نقطة تفتيش في بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية. في 8 نوفمبر 2021
    ليلة واحدة من حياة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك