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    الحياة الليلية في مدينة حلب

    اتفاق تعاون بين مقاطعة ياروسلافل الروسية وحلب السورية

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    تواصل اللجان الروسية والسورية أعمالها في العاصمة السورية دمشق، ضمن فعاليات الاجتماع لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

    وصباح غد، ستبدأ اللجان المشتركة جولات اجتماعاتها مع الجهات المعنية في قطاعات الصحة والإعلام والإسكان والإدارة المحلية والكهرباء والتعليم العالي والزراعة والصناعة.

    جبل قاسيون في دمشق
    © Sputnik . WASIM SULIMAN
    750 ألف دولار من وزارة الطوارئ الروسية إلى قوات الدفاع المدني السوري
    وتبدأ فعاليات يوم غد بزيارة استطلاعية إلى البطريركية الأرثوذكسية في دمشق، يليها اجتماع يضم ممثلي وزارة الثقافة السورية، ووفد روسي يترأسه سولوفيوفا ناتاليا فيودوروفنا، نائب رئيس معهد تأريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

    ويتناول الاجتماع متابعة المرحلة الرابعة من مشروع "إنقاذ المعابد المسيحية المبكرة في سوريا".

    كما يقوم وفد يضم نائب وفد بطريركية موسكو برئاسة الأسقف "كلينسكي ليونيد غورباتشيف"، بافتتاح مركز الأطفال للأطراف الصناعية في مكتب تمثيل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في دمشق.

    ويستقبل رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، وفدا موسعا برئاسة النائب في مجلس الدوما الروسي "سابلين د.ف".

    كما يقوم رئيس مركز الرقابة المالية والاقتصاد العالمي في روسيا، بافتتاح صالة كمبيوتر في مدارس أبناء شهداء الجيش العربي السوري في دمشق.

    وتقوم نائبة مدير ديوان الرئيس الروسي، أولغا يوريفنا لياكينا، مع وفد يرافقها، بحضور فعالية إنسانية في مدرسة "الشهيد باسل الأسد" الثانوية، تتضمن توزيع مستلزمات مدرسية وألعاب، لتنتهي الفعالية بتوقيع اتفاقية لتوسيع التعاون مع الجانب السوري.

    منظومة لرصد الأمراض المعدية

    وسيقدم عدد من الشركات الروسية مجموعة من الأعتدة والتجهيزات الطبية إلى وزارة الصحة السورية تتضمن محطة لتنظيف وتعقيم الهواء (تيوكراف)، ومنظومة إنذار من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى منظومة لترشيد استخدام الكهرباء.

    مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في دمشق
    © Sputnik . Mohammad Damour
    بدء اجتماعات الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة المهجرين
    وفي اجتماع تستضيفه جامعة دمشق، يبحث وفد أكاديمية العلوم الروسية في عقد اتفاقية علمية بين كلية التاريخ في جامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف"، وبين الجامعة.

    اتفاقية بين مقاطعة ياروسلافل وحلب

    وفي مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، يقوم وفد برئاسة، أوموتنيخ دميتري ألكسندروفيتش، رئيس جمعية مستوردي ومصدري الرعاية الصحية في روسيا، بتسليم مساعدات إنسانية تتضمن أدوية ومواد طبية إلى المشفى الوطني، كما سيتم افتتاح فرع الاستشارات لدعم احتياجات المصابين في المدينة.

    أما في حلب، فيلتقي المحافظ مع أعضاء في مجلس الدوما الروسي، ليلي ذلك مباحثات حول توقيع اتفاقية تجمع مقاطعة ياروسلافل ومجلس المحافظة، بحضور رئيس حكومة الإقليم، ستيبانينكو دميتري أليكسندروفيتش، والوفد المرافق له.

    حفل فني مشترك

    ومساء غد، تحيي مجموعة كبيرة من الفرق الفنية الروسية والسورية حفلا فنيا في أوبرا بدمشق.

    ويشارك في الحفل فرق روسية عريقة مثل "بيريوزكا" الوطنية الأكاديمية وجوقة الكورال الشعبية الوطنية الأكاديمية المكرمة بوسام "علم الكادحين الأحمر وصداقة الشعوب"، إلى جانب الفرقة الكوريغرافية الروسية وفرقة "روس" الوطنية للرقص والغناء الفولكلورية.

    ويتضمن الحفل عرضا لفرقة غناء كورال الرجال في سيبيريا، وآخر للفرقة الغنائية المسرحية الروسية (يأر).

    ومن الجانب السوري، تشارك في الحفل فرقة الأطفال "زابافا" إلى جانب عرضين فنيين لفرقة الرقص للأطفال وفرقة الرقص للفتيان التابعين للمركز الثقافي الروسي في دمشق

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