شركة "مصر للطيران" تستهدف زيادة أسطول طائراتها إلى أكثر من 100 طائرة

قال رئيس شركة "مصر للطيران" عمرو أبو العينين، الثلاثاء، إن الشركة تسعى للوصول لأكثر من 100 طائرة ضمن أسطولها.

القاهرة - سبوتنيك. وأكد أبو العينين، في تصريح لشبكة سي.ان.بي.سي الأمريكية "هناك عملية تطوير وتوسعة لأسطول مصر للطيران حيث نستهدف زيادة العدد من 68 طائرة إلى 107 طائرات".

وتحدث رئيس الشركة عن الوجهات التي تستهدف الشركة زيادتها، خاصة مع استمرار إغلاق بعض الدول بسبب جائحة "كوفيد-19"، قائلا "ندرس زيادة الحركة لأميركا الشمالية ومقاصدها وسنفتتح رحلات لبنجلاديش الشهر القادم لأول مرة، وكينشاسا تزامناً مع التشغيل الصيفي".

وأضاف أن "الشركة في حالة تفاوض لاستئجار أو شراء طائرات إضافية"، وفيما يتعلق بالتمويل أوضح أبو العينين أن "التمويل موجود في حال تم الاتفاق على شراء الطائرات".

وكانت مصر قد أوقفت حركة الطيران من وإلى مطاراتها منتصف آذار/مارس في عام 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى (كوفيد 19).

وبحسب تقرير صادر عن المعهد القومي للتخطيط، فقد بلغت خسائر قطاع السياحة في مصر خلال ذلك العام بسبب (كوفيد 19) 73 بالمئة من حجم إيراداته.

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