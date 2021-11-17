المبعوث الأمريكي في جولة بالسعودية والبحرين لبحث السلام في اليمن

يتوجه المبعوث الأمريكي لليمن، تيم ليندركينغ، اليوم في جولة للرياض والمنامة يبحث خلالها ملفات تتعلق بالسلام في اليمن والشأن الإيراني.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الأمريكية الثلاثاء إن ليندركينغ "سينضم إلى فريق مشترك بين الوكالات لتنسيق مقاربات واسعة حيال الأمن الإقليمي والمخاوف المتعلقة بإيران".

كما سيلتقي المبعوث الخاص، وفق البيان، "مع كبار المسؤولين لبحث الجهود المبذولة لدفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة في اليمن وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني".

كما سيناقش ليندركينغ "استمرار احتجاز الحوثيين لبعض الموظفين اليمنيين بالسفارة الأمريكية في صنعاء، واختراق الحوثيين لمجمع السفارة".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

ودعت الولايات المتحدة الشهر الجاري جماعة "أنصار الله" إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين يعملون في سفارتها بصنعاء، وأشارت إلى اقتحام مسلحين من "أنصار الله" مجمع السفارة المغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض بسبب الحرب

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