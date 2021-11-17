صحيفة تكشف عن نتائج زيارة وزير الخارجية التركية إلى لبنان

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الأربعاء، عما حملته زيارة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال زيارته إلى لبنان.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "المناقشات التي أجراها وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو مع المسؤولين اللبنانيين لم تحمل أي مبادرة، على الرغم من الحديث الذي تزامن عن زيارته لطهران ولقائه مع نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان قبل ساعات من وصوله إلى بيروت، واستعداده للقيام بأي وساطة في الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي".

وقالت المصادر إن "أوغلو يلتقي في الأيام القليلة المقبلة مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ويمكنه القيام بأي مسعى في اتجاه ترطيب الأجواء".

وأضافت المصادر "وأبلغ أوغلو المسؤولين أن أنقرة تستعد لاستقبال ولي عهد الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد بأنقرة، في خطوة وصفت بأنها تاريخية لأنها ستشكل مشروعا لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بعدما كانت تردت عقب الحصار الذي فرضته دول مجلس التعاون الخليجي على قطر لسنتين تقريبا، قبل حصول «المصالحة التاريخية» في قمة العلا منذ بضعة أشهر".