أول رد سعودي على تصريحات تركيا بشأن أزمة لبنان مع الخليج

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول أزمة لبنان مع الخليج، التي نشأت بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن حرب اليمن.

وأعاد الأمير السعودي عبر حسابه على "تويتر"، تصريحات تشاووش أوغلو التي أكد فيها استعداد أنقرة للمساعدة في حل الأزمة مع الخليح.

ذكرني بقصة حصلت لي مع أحد المعارف دعانا إلى العشاء بمطعم في لندن لا يمكن الدخول له إلا بعضوية .. سبقناه إلى المطعم فرفضوا دخولنا وحين جاء أخونا الداعي قال بكل ثقة للمدير هم معي متجهًا الى الباب فأوقفه المدير قائلًا له أنت أساسًا لن تدخل😂 https://t.co/5eGIInvVTc — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 16, 2021

وكان تشاووش أوغلو قد أعرب عن أمله في أن يتجاوز لبنان الأزمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم أي مساعدة في هذا المجال.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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