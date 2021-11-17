القمة العالمية للحكومات تعقد في دبي بنهاية مارس 2022

في دورة استثنائية، تؤكد أهمية القمة كمنصة عالمية متفردة لصياغة مستقبل الحكومات، تنظم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، الدورة الـ 8 للقمة يومي 29 و30 مارس المقبل، تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل"، وذلك بتوجيهات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وحسب موقع "البيان"، تشكل القمة العالمية للحكومات منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في استشراف مستقبل الحكومات.

وتستضيف القمة مجموعة متنوعة من الورش والجلسات والمبادرات التي تركز على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في قيادة الحكومات، وتقديم حلول مبتكرة لاستباق التحديات العالمية.

وتغطي الدورة الـ 8 للقمة العالمية للحكومات 8 محاور رئيسية، تركز على تصميم مستقبل أفضل للإنسانية، وتشمل: السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية، وتصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية، والاستدامة للعقد المقبل، وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتكنولوجيا المستقبل، وبناء مدن المستقبل، ومستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف، وتمكين المرونة الاجتماعية.

كما ستشهد الدورة الـ 8 للقمة الإعلان عن الفائزين في النسخة الاستثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز تجارب الوزراء حول العالم، وقصص النجاح التي تمكنوا من تحقيقها في مجالات العمل الحكومي الموجه لخدمة المجتمعات، والتي تشكل مثالاً يحتذى لكل المسؤولين الحكوميين، في تعزيز الابتكار واستشراف المستقبل ورسم معالم التوجهات الحكومية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الناس.

تابع أحدث أخبار العالم عبر سبوتنيك عربي.