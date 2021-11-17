معنى كلمة "أوكساجون" التي اختارها محمد بن سلمان اسم أكبر مدينة صناعية في العالم

كشف الرئيس التنفيذي لمدينة "نيوم"، نظمي النصر، معنى كلمة " أوكساچون"، والتي تم اختيارها لتكون اسما للمدينة الصناعية بـ"نيوم".

وأوضح النصر، خلال لقائه في "قناة العربية"، أن كلمة "أوكساچون" مقسمة لجزأين، الأول "أوكس" يشير إلى "الأكسجين"، فيما تمثل "چون" الشكل المُثمَن.

وأكد أن اختيار "أوكساچون" يعد بمثابة رسالة من المملكة للعالم، حول اهتمامها بالبيئة والذي يعد الأكسجين أساسا لنظافتها، مشيرا إلى أنها ستكون المدينة الصناعية الرئيسية في "نيوم".

وأشار إلى أنها ستحتوي على ميناء عالمي "أكبر تجمع صناعي عائم في العالم"، لافتاً إلى وجود كافة الخدمات اللوجستية لنيوم بأكملها وليس لـ"أوكساجون" فقط.

الرئيس التنفيذي لـ #نيوم "نظمي النصر" يشرح معنى #أوكساجون، التي جرى الإعلان عنها كمدينة صناعية عائمة، ويتحدث عما ستحتويه المدينة.



عبر: @H_alsufayan pic.twitter.com/FVIRbYin59 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 16, 2021

وكان ولي العهد محمد بن سلمان أعلن إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، التي وصفتها وكالة الأنباء السعودية بأنها ستكون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

وقالت الوكالة في تقرير عن مدينة نيوم الصناعية، إن المدينة تمثل خطوة جديدة ضمن مخطط نيوم الرئيسي، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية.

ويتم إنشاء المدينة وفقا لاستراتيجية نيوم التي تعتمد على إعادة تعريف طريقة البشرية للحياة والعمل في المستقبل، بحسب الوكالة التي أشارت إلى قول محمد بن سلمان إن "أوكساچون" ستكون حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع في المملكة بصورة تلبي طموحاتنا من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030.

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