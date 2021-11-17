القوات العراقية تنتشر في الموصل ومصدر أمني عراقي يوضح السبب

وحسب موقع "السومرية نيوز"، أوضح مصدر أمني أن الانتشار الأمني في الموصل هو ضمن ممارسة أمنية حسب توجيهات صادرة من وزارة الداخلية في 6 محافظات منها الموصل.

وأضاف أن هناك أيضا احتمالية بزيارة وفد من الداخلية لتقييم الوضع الأمني في المحافظات التي تجري ممارسات أمنية.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تواصل عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا.

بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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