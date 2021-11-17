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    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

    "أول هيكل عائم في العالم"... كل ما تريد معرفته عن مدينة محمد بن سلمان الجديدة

    © REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
    العالم العربي
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    يبحث الكثير عن مدينة "أوكساچون" التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمس، والتي اعتبرت نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية.

    في هذا التقرير نرصد لكم أبرز المعلومات عن مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"، وموقعها وأهميتها وما تضيفه إلى المملكة والعالم.

    أين توجد أوكساچون؟

    تقع مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" في منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من مدينة نيوم، التي تقع بدورها في شمال غرب المملكة على البحر الأحمر، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية.

    ​ومخطط أن تصمم المدينة بشكل ثماني ليقلل من أي تأثيرات على البيئة، حيث سيوفر أفضل ما يمكن من استخدامات الأراضي، لدعم توجه نيوم في الحفاظ على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية.

    وتشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم وتعد مركزاً لتطوير نيوم لـ"الاقتصاد الأزرق" بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة.

    الأهمية الاقتصادية للمدينة

    بحسب ما قاله ولي العهد السعودي بمناسبة الإعلان عن إنشاء المدينة إنها ستكون "حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030″.

    ولفت بن سلمان إلى أن أن المدينة الجديدة "ستسهم في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنباً إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة".

    وبحسب تصريحات ولي العهد السعودي سوف تساهم المدينة الجديدة في خلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، ودعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية، ودعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة.

    ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر، أن عدد من الشركاء أبدوا حرصهم على بدء مشاريعهم في "أوكساچون"، لافتا إلى أن هذا يزيد من الحماس في المشروع، مشددا على أنه "خلال أوكساچون سيشهد العالم تحولاً جذرياً في رؤيته لمراكز التصنيع".

    ​وقال نظمي إن هؤلاء (الشركاء) هم رواد التغيير الذين سينشئون المصانع المعززة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق قفزة نوعية لهذه الحقبة من الثورة الصناعية الرابعة.

    ما تستهدفه المدينة؟

    تستهدف المدينة الصناعية إنشاء ما يسمة بـ"اقتصاد دائري" مع بيئة تعاونية مبنية على البحث والابتكار.

    وبحسب المنشور عن المدينة فمن المخطط أن تحتضن المدينة النظام البيئي في التعليم والبحث والابتكار (ERI) لمنافسة المراكز العالمية القائمة.

    ويؤكد المخطط أنه يجري "تطوير المدينة الصناعية بشكل مميز، وبتصاميم لمرافق التصنيع الكبيرة ومنها أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم الذي يشمل Air Products و ACWA Power و NEOM في مشروع ثلاثي مشترك".

    ​ووضع القائمون على تنفيذ المدينة الجديدة كذلك خطة لإنشاء "أكبر مصنع لبناء وحدات معيارية في العالم وأكثرها تقدمًا مع شركة Gulf Modular International".

    ويخطط القائمون على المشروع كذلك لإقامة "أكبر مركز بيانات فائق النطاق في المنطقة، وهو مشروع مشترك بين نيوم وFAS Energy ".

    فلسفة المدينة

    ترتكز مدينة "أوكساچون" على فلسفة توفر إمكانية عيش استثنائية متجانسة مع الطبيعة، من خلال موقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، التي يمر عبرها ما يقرب من 13% من التجارة العالمية.

    وأكد القائمون على تنفيذ المدينة أنها "ستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار".

    وأشاروا إلى أن المدينة الصناعية الجديدة "ستتميز بأول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم حيث سيتم توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية، مما يوفر مستويات إنتاجية عالمية مع انبعاثات كربونية صفرية".

    وستسمح سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المادية والرقمية المتكاملة بالتسليم الآمن وفي الوقت المحدد، وضمان الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لشركاء الصناعة.

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