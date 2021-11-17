إقليم كردستان العراق يفتتح جسرا جديدا على نهر الزاب

أعلنت حكومة إقليم كردستان، يوم أمس الثلاثاء، عن افتتاح أطول جسر على نهر الزاب الأعلى الذي يمر بمحافظة أربيل.

وأصدرت مديرية الإعلام والمعلومات التابعة لناطقية حكومة إقليم كردستان بيانا رسميا قالت فيه إنه "تم افتتاح أطول جسر على الزاب الأعلى في إقليم كردستان بطول 928 متراً، وبكلفة 43 مليار دينار".

وأضاف البيان أن "الجسر باتجاهين، وبعرض 15 متراً لكل اتجاه".

ويتمتع إقليم كردستان العراق بحكم فيدرالي، بموجب معاهدة الحكم الذاتي الموقعة في مارس/آذار 1970 بين الحكومة العراقية والمعارضة الكردية عقب سنوات من المعارك آنذاك.