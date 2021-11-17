نورلاند: أمريكا تؤكد مواصلة دعم جهود مفوضية الانتخابات في ليبيا

أكد السفير الأمريكي، المبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، مواصلة دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لضمان أمن ونزاهة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن "نورلاند أكد لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد".

Amb. Norland in #Tripoli: “During our meeting today, I assured Dr. Imad Al-Sayeh the U.S. will continue to support HNEC’s efforts to assure the security and integrity of the voting process as a critical part of allowing Libyan voters to decide the future of the country." #Libya pic.twitter.com/xMUCtn6DYG — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) November 17, 2021

وأبرز من قدم أوراق ترشحه حتى الآن المشير خليفة حفتر، الذي قدم أمس الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي، وسبقه سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم يوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

من جانبه، كشف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه سيعلن ذلك في اللحظة الحاسمة. وقال الدبيبة: "قرار ترشحي بيد الشعب الليبي، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات".

© Sputnik الانتخابات الرئاسية الليبية

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