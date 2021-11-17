رئيس وزراء ليبيا االأسبق علي زيدان يترشح للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان، اليوم الأربعاء، تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحسب قناة "ليبيا الأحرار"، أكد رئيس الوزراء ليبيا الأسبق بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية، أنه على استعداد لقبول أي تنازل للتوصل إلى وفاق وطني، مشيرة إلى أن علي زيدان قد أعلن الفترة الماضية على إشهار حزبه السياسي الجديد من العاصمة طرابلس.

#عاجل | رئيس الحكومة الأسبق #علي_زيدان يقدم أوراق ترشحه للرئاسة — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) November 17, 2021

​يذكر أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا قد بدأ من يوم الاثنين الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، وسينتهي في الـ22 من الشهر نفسه، وقدم كل من سيف الإسلام القذافي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بأوراق ترشحهما.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، أن تقديم طلبات الترشح لا يعنى بالضرورة قبولها بل سيتم النظر في صحتها.

وقالت المفوضية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط.

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