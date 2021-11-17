شرطة الإمارات تقرر شراء طائرات هليكوبتر روسية

ووقعت الوثيقة شركة "Alpha Aviation"، وهي مشروع مشترك بين شركة "Russian Helicopters" وشركة "AJ Holding" الإماراتية، وتعمل الشركة في مجال ترويج وبيع طائرات الهليكوبتر المدنية الروسية في الخارج، بحسب ما ذكر موقع "tatar".

ويشير التقرير إلى أن السوق الرئيسي لشركة "Alpha Aviation" سيكون دول الشرق الأوسط، حيث من المقرر بحلول عام 2026 بيع أكثر من 20 طائرة هليكوبتر مدنية من مختلف الأنواع، بما في ذلك "Mi-171A2" و"Ka-32" و"Mi- 38" و"Ansats".

شركة"Russian Helicopters Holding" هي جزء من شركة "Rostec State Corporation" وهي شركة تطوير وتصنيع طائرات الهليكوبتر الوحيدة في روسيا، والتي تأسست في عام 2007.

يشمل الاتفاق الحيازة خمسة مصانع للطائرات المروحية، ومكتبان للتصميم ، بالإضافة إلى شركات لإنتاج وصيانة المكونات ، ومحطات إصلاح الطائرات وشركة خدمات تقدم دعم ما بعد البيع في روسيا وخارجها.