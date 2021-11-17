صحيفة إسرائيلية تتحدث عن اتهامات خطيرة تخص حكام الإمارات

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي أدخلتها الولايات المتحدة للقائمة السوداء وحظرت التعامل معها، باعت منظومتين من برمجة "بيغاسوس" للإمارات، والتي تستخدم لاختراق الهواتف الخلوية وتعقب أصحابها.

وذكرت الصحيفة أن "أحد الاحتمالات هو أن محمد بن زايد يحتاج هذه البرمجة لاستخدامها في إطار سياسته الداخلية والصراعات بين الإمارات المختلفة في دولته". أما الاحتمال الثاني فقالت الصحيفة بأن "أحد الشيخين أرادها استخدامها لأغراضه الشخصية، وهذا يتعارض كليا مع سياسة شركة "إن س أو" لتي تشترط استخدام برمجياتها لمحاربة "الإرهاب" والجريمة والعن، وفقا لـ "رويترز".

وبحسب "هآرتس" فإن "الشركة الإسرائيلية أوقفت علاقتها مع دولة الإمارات بكل ما يتعلق ببرمجة "بيغاسوس" في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وذلك بعد استخدام حاكم دبي هذه البرمجية للتجسس على زوجته الأميرة هيا بنت الحسين.

وتواجه شركة "إن إس أو" معارضة واسعة لها في الدول الغربية، خصوصا في الولايات المتحدة التي أدرجتها على القائمة السوداء التي يحظر التعامل معها. وفي أعقاب ذلك، توجّهت الشركة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزراء آخرين بطلب المساعدة في محاولاتها لرفع اسمها من القائمة السوداء.