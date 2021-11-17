الخارجية العراقية تعلن تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لمهاجرين عالقين في الحدود البيلاروسية

أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في الحدود البيلاروسية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الصحاف قوله "نشهد إقبالاً في تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية بواقع 240 مسافراً، و65 طالباً لجواز المرور".

وأضاف الصحاف: "وفودنا الدبلوماسية تعمل بشكل مستمر في بلاروسيا، مشرا إلى أن "العودة الطوعية تضمن أمن وسلامة المهاجرين والحكومة ماضية بذلك".

من جانبه قال القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروس، ماجد الكيلاني، الموجود حالياً في العاصمة البيلاروسية مينسك، أن عدد الذين قدموا طلبات للعودة إلى العراق من الموطنين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، بلغ حالياً 300 شخص، يمكن أن يزيد أو ينقص، مبيناً أن العدد النهائي سيتضح مساء اليوم.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم، قال القنصل بأن عدد الراغبين بالعودة بلغ: " 300 شخص زائد ناقص، لأنه كل ساعة يزداد واحد أو اثنين، لا نعرف بالضبط، 300 شخص المؤكد أنهم سيسافرون".

وأشار الكيلاني إلى أنه " في المساء ستكون لدينا الأرقام الدقيقة .. الطائرة ستغادر غدا الخميس إلى العراق".

وأعلنت سفارة العراق لدى روسيا، بوقت سابق، أنها ستنظم رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروس، الخميس القادم.

إلى ذلك، أشار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال استقباله نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتس شيناس، أمس، أن بغداد تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين في عدد من مدن أوروبا، طوعياً، مشدداً على ضرورة العمل مع الاتحاد الأوروبي لتجنب وقوع أي مواطن عراقي ضحية لشبكات التهريب.

وتجمع آلاف المهاجرين من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، على الحدود البيلاروسية – البولندية، في الأسابيع الأخيرة؛ وذلك بهدف الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر الأراضي البولندية.