الخطوط العراقية تعلن عن تسير رحلة لإجلاء عراقيين على حدود بيلاروسيا

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستسير رحلة استثنائية لإجلاء عراقيين عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وحسب بيان الخطوط الجوية العراقية، فإنه بناء على تعليمات السلطات العليا في العراق، ستنفذ الشركة رحلة استثنائية غدا الخميس 18 نوفمبر، لإجلاء العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا.

وفي السياق، صرح القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروسيا ماجد الكيلاني، لـ"سبوتنيك"، الموجود حالياً في العاصمة البيلاروسية مينسك، بأن عدد الذين قدموا طلبات للعودة إلى العراق من الموطنين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، بلغ حالياً 300 شخص.

وأضاف أن الأعداد يمكن أن تزيد أو تنقص، مشيرا إلى أن العدد النهائي سيتضح مساء اليوم.

ويقيم آلاف المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، على الحدود أملا في الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويدعي الغرب أنها أزمة دبرتها بيلاروسيا لمحاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي والرد على العقوبات.

لكن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو رفض الاتهامات وانتقد الاتحاد الأوروبي لعدم استقبال المهاجرين.

تابع أحدث أخبار العراق عبر سبوتنيك عربي.