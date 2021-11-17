إعلام: السعودية تتعرض لهجوم ثان

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تدمير طائرة مسيرة ثانية أطلقتها جماعة أنصار الله تجاه خميس مشيط جنوب المملكة.

وحسب "قناة الإخبارية" السعودية، أكد التحالف العربي، "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق صباح اليوم، عن قيام الدفاعات السعودية بتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه مدينة "خميس مشيط"، دون المزيد من التفاصيل.

​وأعلن التحالف العربي في اليمن، يوم الاثنين الماضي، إعادة انتشار وتموضع قواته في الساحل الغربي لليمن لمواءمة الاستراتيجية العسكرية هناك.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في تصريحات نقلها التلفزيون السعودي، إن "القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت يوم الخميس الماضي إعادة انتشار وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف".

وأضاف المالكي أن "القوات المشتركة بالساحل الغربي حققت انتصارات توجت باتفاق ستوكهولم بعد تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية في الجلوس على طاولة المفاوضات، كما قدمت الكثير من التضحيات لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب".

وأشار إلى رصد أكثر من 30 ألف انتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، داعيا الأمم المتحدة وبعثتها في مدينة الحديدة اليمنية إلى القيام بدورها لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم والضغط على "أنصار الله" لإجبارهم على الالتزام بتنفيذ نصوص الاتفاق.

​وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014. وتسبب النزاع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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