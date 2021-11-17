الأمير تشارلز يقوم بجولة في "أم قيس"

ووصف أمير ويلز مؤتمر المناخ بأنه "مذهل"، وقال: "إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ حقق الكثير من النجاح"، أثناء سيره على خطى طريق سلكه المسيح في الأردن حسب موقع "إيفنينغ ستاندارد".

وجاءت تعليقاته أثناء قيامه بجولة سيرًا على الأقدام، مع زوجته كاميليا دوقة كورنوال في بلدة أم قيس، موقع مدينة غادارا القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد.

​وتعتبر المدينة من المعالم السياحية الرئيسية للأردن ويقال إنها المكان الذي نفذ فيه يسوع "معجزة الخنازير الجادرية"، حيث خلص رجل "يتلبسه الشيطان" بإلقاء الشياطين التي تلبسته في الخنازير، وفقًا لرواية الرسول مرقس.

وانضمت إليهم الأميرة الأردنية دانا فراس، المدافعة العالمية عن حماية التراث، والتي سألت الأمير بشأن القمة المناخية، والتي يعتقد بعض المعلقين أنها لم تذهب بعيدًا في محاولة معالجة ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وصول الأمير تشارلز ودوقة كورنوال بطائرة هليكوبتر إلى موقع أم قيس #ام_قيس #الاردن #عمون pic.twitter.com/MheHlm2APu — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) November 17, 2021

​وألقى الأمير إحدى الكلمات الافتتاحية في القمة البيئية التي عقدت في وقت سابق في نوفمبر/ تشرين الثاني، وحث قادة العالم على اتخاذ إجراءات لتجنب أسوأ آثار ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وأثناء جولتهما سيرًا على الأقدام، وقف الزوجان لالتقاط صورة في أم قيس مع شارعها المليء بالأعمدة المثير للإعجاب في الخلفية وشاهدا أيضًا شرفة المستوطنة المقببة الباقية وأطلال مسرحين.

الأمير تشارلز يغرس شجرة في ام قيس ترمز للشراكة الأردنية البريطانية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية pic.twitter.com/NGIxXkh2gI — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) November 17, 2021

​وسلطت الأميرة دانا الضوء على التاريخ اليوناني والروماني والبيزنطي والإسلامي المبكر للموقع، وخلال الزيارة قام تشارلز بزرع شجرة ترمز إلى الشراكة البريطانية الأردنية واحتفالاً بالذكرى المئوية للمملكة الأردنية الهاشمية.