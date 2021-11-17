أوغلو: عودة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج مهم

أكد وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني، اليوم الأربعاء، أن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج مهم.

وقال أوغلو: "ناقشت مع نظيري البحريني خلال زيارته تركيا القضايا الإقليمية والأزمات في المنطقة بينها سوريا وليبيا ولبنان".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "هناك علاقات تركية بحرينية عريقة وعلينا تطويرها.. وخلال نقاشاتنا بحثنا القضايا الإقليمية والقضايا المتعلقة بالوضع الراهن".

وأضاف: "عودة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج مهم"، مؤكدا "عزم البلدين رفع حجم التبادل التجاري".

وأشار إلى أنه "تم بحث الأزمات في المنطقة وبينها سوريا وليبيا ولبنان".

من جهته، أكد وزير الخارجية البحريني أنه "تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة والاستثمار، وأكدنا ضرورة تبادل الزيارات للوفود الرسمية لاستكشاف فرص التعاون".