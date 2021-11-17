"الكهرباء مقابل الماء"... موقع إسرائيلي يكشف عن صفقة جديدة بين الأردن وإسرائيل والإمارات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اتفاق جديد بين إسرائيل والأردن والإمارات في مجالي الكهرباء والمياه برعاية أمريكية.

وحسب موقع "والا" الإسرائيلي، ستوقع الإمارات والأردن وإسرائيل اتفاقاً، يوم الاثنين المقبل، لإقامة منشأة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية.

"الإمارات ستتولى تمويل المشروع بهدف توفير الطاقة بشكل أساسي لإسرائيل، التي ستبني وفقا للاتفاق محطة لتحلية المياه على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفير المياه للأردن".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن

ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق في دبي من قبل وزير المياه الأردني، محمد النجار ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الطاقة الإسرائيلي، كارين إلهرار، بحضور السفير الأمريكي للمناخ في إدارة بايدن، جون كيري.

ووفقا للموقع الإسرائيلي، فإن المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، لعب دوراً في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وقال الموقع إن هذا هو أكبر مشروع تعاون إقليمي فريد بين إسرائيل والأردن منذ توقيع اتفاقية السلام.

يذكر أن اتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل والأردن (وادي عربة) عام 1994 تنص على أن تضخ إسرائيل 55 مليون متر مكعب من المياه سنويا، إلى عمان عن طريق قناة الملك عبد الله، وذلك مقابل سنت واحد لكل متر مكعب.

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