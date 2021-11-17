بيان جديد من الأردن بشأن جنس اللاعبة الإيرانية ورد الاتحاد الآسيوي

أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، بيانا جديدا، اليوم الأربعاء، بشأن موضوع جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات.

ونفى الاتحاد الأردني، في بيان على موقعه الإلكتروني ، تلقيه رداً من الاتحاد الآسيوي بشأن طلب التحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران للسيدات، مؤكدا أنه يحترم الخصوصية الشخصية للجميع وهو ما دفعه لعدم تحديد اسم أي لاعبة أو مركزها أو ما يشير إليها، حفاظا على السرية والخصوصية والبعد عن التشهير، بخلاف ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام.

وأضاف أن الإجراء الذي تقدم به الاتحاد، يأتي لضمان حقوق المنتخب الأردني المشارك في البطولة وضمن ما كفلته تعليمات البطولة ذاتها، داعيا مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، تجنبا لنشر معلومات منقوصة أو مضلله تشوه الصورة الحقيقية لإجراء روتيني في كرة القدم.

وكانت وسائل إعلام أردنية قالت إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أوضح أن نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى"، مخاطبا الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.

ودعا الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد الماضي، الاتحاد الآسيوي للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح، مشددا على أن المنتخب الإيراني له سوابق في اتخاذ مثل هذه الوسائل، من خلال إشراك لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات ضمن منتخب السيدات، وتعاطي المنشطات.

من جانبها، ردت مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم الخاصة بالسيدات، مریم إیراندوست، على مطالبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، واعتبرت مریم إیراندوست، في تصريحات مع "وكالة أنباء الرياضة الإيرانية- ورزش سه"، هذه الشائعات مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات"، قائلة: "من الطبيعي أن يسعى الأردنيون للهروب من الهزيمة".

وأكدت أن الطاقم الطبي قام بفحص دقيق لكل عضو في المنتخب الوطني من حيث الهرمونات وهرمون التستوستيرون حتى لا يوجد أي مشاكل في هذا الصدد، مطالبة جميع مشجعي المنتخب الوطني بعدم القلق.

وحقق المنتخب الإيراني للسيدات إنجازًا تاريخيًا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح 4-2.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة، التي أقيمت على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بالتعادل من دون أهداف، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، التي فاز بها المنتخب الإيراني، الذي تصدر المجموعة السابعة.

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