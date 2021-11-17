تصريح جديد من الرئيس عون بشأن العلاقات مع السعودية

تحدث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، عن مستقبل العلاقة بين بلاده والدول العربية ومن بينها المملكة العربية السعودية خلال اجتماعه مع وزير الصناعة اللبناني.

وأكد الرئيس عون، بحسب ما نقله وزير الصناعة جورج بوشيكيان، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

ونقل الوزير، في تصريح من قصر بعبدا، عن عون قوله: "متمسكون بأفضل العلاقات مع أشقائنا العرب وفي مقدمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية".

وزير الصناعة نقلاً عن الرئيس عون: متمسكون بأفضل العلاقات مع اشقائنا العرب وفي مقدمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية pic.twitter.com/6cLj5xho5x — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 17, 2021

​واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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