هل يزور طحنون بن زايد طهران قريبا؟... مسؤول بالبرلمان الإيراني يجيب

أكد مسؤول في البرلمان الإيراني، ضمنيا، صحة الأنباء حول زيارة مرتقبة لمستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى طهران.

جاء ذلك وفق ما أكده محمود عباس زاده، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، بحسب موقع "انتخاب" الإيراني.

وأكد عباس زاده ضمنيا زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي لإيران في المستقبل القريب.

وقال لدى سؤاله عما إذا كانت أنباء زيارة المسؤول الإماراتي لإيران الأسبوع المقبل صحيحة "لحسن الحظ، تعد طهران مركز المشاورات الدبلوماسية، لكنني لا أعرف بالضبط متى سيصل".

وتحدث عباس زاده عن القضايا التي ستناقش خلال اجتماع مستشار الأمن القومي الإماراتي في إيران.

وقال في هذا الصدد "رسالة الجمهورية الإسلامية واضحة أيضا وتسعى إلى تعميق التواصل وتطويره... لأنه في رأينا لا مانع من التواصل".

وتابع: "يتعين أن نحاول إزالة الحواجز أمام التواصل مع الدول المجاورة وفي هذه الحالات، يمكننا العمل على (حل) خلافاتنا والتوصل إلى نتيجة، تماما كما يقضي فن الدبلوماسية. ومن يريد أن يأتي فنحن نرحب به من أجل تعزيز الدبلوماسية".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت "وكالة رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "مسؤولا إماراتيا كبيرا سيزور طهران قريبا"، دون مزيد من التفاصيل.

وشهدت العلاقات الإيرانية الإماراتية، تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، رغم اختلاف وجهات النظر في العديد من الملفات، بينها حرب اليمن التي تشارك فيها الإمارات ضمن تحالف عربي عسكري بقيادة السعودية.

والخميس الماضي، تلقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، على ما أفادت وقتها وكالة أنباء الإمارات (وام).

من جانبه أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، تطلع بلاده للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.