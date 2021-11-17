صحيفة: مياه الصرف الصحي الفلسطيني تهدد تل أبيب

قالت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، إن كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي من قلقيلية شمالي الضفة الغربية تدفقت في نهر اليركون (العوجا)، في اتجاهها إلى مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن "كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تدفقت من مدينة قلقيلية في الأراضي الفلسطينية إلى نهر اليركون عبر منفذ التصريف عند الجدار الفاصل".

وأوضحت سلطة نهر اليركون أنها "تعمل على سد التدفق وضخ مياه الصرف الصحي لخط الصرف الصحي القريب، لمنع وصول مياه الصرف إلى النهر وتل أبيب".

كما أفادت التقارير بأن السلطة لجأت إلى الإدارة المدنية للعمل على حل المشكلة في مدينة قلقيلية أمام السلطة الفلسطينية.

ويعتبر نهر العوجا (اليركون)، أكبر المجاري المائية تدفقا بين الجداول الساحلية، وينبع من مدينة "روش هاعين" (رأس العين) الإسرائيلية، وتتدفق مياه هذا النهر من ألفي عين ماء تقريبا.

وفي السابق، أدت الأعطال في أنظمة الصرف الصحي في قلقيلية إلى تدفق مياه الصرف الصحي إلى مجاري روافد نهر اليركون، بحسب الصحيفة العبرية.

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