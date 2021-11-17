"الحج والعمرة" السعودية تعلن خدمة جديدة غير مسبوقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الأربعاء، خدمة جديدة وغير مسبوقة للمعتمرين.

وكشفت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عن تحديث جديد لتطبيقي اعتمرنا وتوكلنا يوضح أوقات الذروة لتجنبها عند طلب تصريح أداء العمرة.

أطلقنا لكم خدمة جديدة وجميلة، تستطيعون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.



يمكنكم تحديث تطبيقي "#اعتمرنا و #توكلنا" وسيتاح لكم معرفة الأوقات.

متجر أبل: https://t.co/zChVM4orxd



قوقل بلاي: https://t.co/muH4PItFza pic.twitter.com/7qpYbY9H3A — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 17, 2021

وقالت الوزارة في بيان لها: "أطلقنا لكم خدمة جديدة وجميلة، تستطيعون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة".

وتابعت الحج والعمرة في بيانها "يمكنكم تحديث تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وسيتاح لكم معرفة الأوقات".

**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار السعودية اليوم من سبوتنيك.