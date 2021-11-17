"الحج والعمرة" السعودية تعلن خدمة جديدة غير مسبوقة

وكشفت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عن تحديث جديد لتطبيقي اعتمرنا وتوكلنا يوضح أوقات الذروة لتجنبها عند طلب تصريح أداء العمرة.
أطلقنا لكم خدمة جديدة وجميلة، تستطيعون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 17, 2021
يمكنكم تحديث تطبيقي "#اعتمرنا و #توكلنا" وسيتاح لكم معرفة الأوقات.
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وقالت الوزارة في بيان لها: "أطلقنا لكم خدمة جديدة وجميلة، تستطيعون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة".
وتابعت الحج والعمرة في بيانها "يمكنكم تحديث تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وسيتاح لكم معرفة الأوقات".
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