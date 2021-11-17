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    قوات الحكومة اليمنية، قوات هادي، مأرب، اليمن 12 سبتمبر 2021

    اليمن... قيادي رفيع في المؤتمر يتوقع فرض حل يتجاهل التمسك بالسيادة والوحدة

    © REUTERS / ALI OWIDHA
    العالم العربي
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    اعتبر القيادي البارز في المؤتمر الشعبي العام "أكبر الأحزاب السياسية في اليمن"، وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، اليوم الأربعاء، أن التطورات في اليمن تشير إلى فرض المجتمع الدولي حلاً يتجاهل وحدة بلاده.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال القربي عبر "تويتر"، إن "ما نتج عن انسحابات الساحل الغربي وما يجري في مأرب وشبوة، والمشاورات حول الحل السياسي والعسكري وما تلاها من تبريرات تدل على الكثير من الغموض".

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020
    © AFP 2021 / NABIL HASAN
    الحكومة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي إلى العودة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

    وأضاف: "ربما بهدف تنفيذ مشروع يفرض حلاً على اليمنيين يتجاهل التمسك بسيادة اليمن ووحدته، ويحرم اليمنيين من صياغة مشروعهم الوطني لاتفاقية سلام".

    ويوم الاثنين الماضي، أعلن التحالف العربي إعادة انتشار وتموضع قواته والقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن، بما يتواءم مع استراتيجيته العسكرية لدعم الحكومة اليمنية.

    وتشترط جماعة أنصار الله (الحوثيين) معالجة الملف الإنساني المتمثل برفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي منذ 6 أغسطس/آب 2016، وإلغاء القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، قبل وقف إطلاق النار في مأرب وبقية المناطق في البلاد التي يمزقها الصراع.

    في حين تتمسك الحكومة اليمنية بالبدء بوقف إطلاق النار الشامل، تمهيداً للذهاب الى مفاوضات الحل الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 2216، وهو ما ترفضه جماعة "أنصار الله".

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