مقتل شاب فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس... فيديو

قالت الشرطة الإسرائيلية إن شابا فلسطينا قتل وأصيب اثنان من عناصرها بجروح، مساء اليوم الأربعاء، جراء عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

وأضافت الشرطة في بيان نشرته على تويتر أن العملية وقعت قرب المدرسة الدينية "عطيرت كوهانيم"، حيث بادر الشاب الفلسطيني بطعن عناصر الشرطة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وتصفيته في المكان.

תיעוד נוסף מזירת הפיגוע בעיר העתיקה בירושלים@VeredPelman pic.twitter.com/gVpiROos6q — כאן חדשות (@kann_news) November 17, 2021

وتابعت أنه "تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث وتعمل في المنطقة في هذا الوقت".

חשד לפיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים: לפני זמן קצר דקר מחבל שני לוחמי משמר הגבול בסמוך לישיבת עטרת כהנים, הכוחות ומאבטח אזרחי שהיה במקום ניטרלו אותו באמצעות ירי. כתוצאה מהדקירה נפצעו שני הלוחמים באורח קל עד בינוני. כוחות גדולים פועלים במקום — משטרת ישראל (@IL_police) November 17, 2021

وفي سبتمبر/ايلول الماضي، أصيب شرطي إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عاما بجروح طفيفة في ساقه في محاولة طعن وقعت عند باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس.

ووقتها، تم إطلاق النار على "المهاجم" الفلسطيني واعتقاله لتعلن وفاته لاحقا في المستشفى.

وكشف التحقيق الأولي أن المهاجم الفلسطيني هو طبيب من سكان القدس الشرقية يبلغ من العمر 50 عاما، وصل إلى مخفر حرس الحدود مسلحا بسكين لطعن القوات الإسرائيلية.

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