محمد بن زايد يوجه رسالة إلى الشعب العماني

وجه محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، رسالة إلى الشعب العماني بمناسبة احتفالات العيد الوطني الـ 51 لبلادهم، الذي يوافق الـ 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وكتب محمد بن زايد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نشارك أشقاءنا في عمان بكل حب، احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 51".

وتابع: "نفرح لفرحهم ونسعد بعيدهم ونسأل الله تعالى أن يديم عليهم الخير والازدهار".

بكل حب نشارك أشقاءنا في عمان احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 51.. نفرح لفرحهم ونسعد بعيدهم .. نسأل الله تعالى أن يديم عليهم الخير والازدهار. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 17, 2021

وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي قد وجه رسالة مشابهة للشعب العماني في وقت سابق قال فيها: "نبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق مسيرته المباركة للنهضة العمانية المجيدة ونتمنى دوام المجد والعز للعشب العماني".

وتحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني في الـ 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام ويوافق العام الحالي الذكرى الـ 51 للعيد الوطني.

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