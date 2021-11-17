تسجيل
17:56 GMT17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أسير فلسطيني

    مسار جديد لصفقة تبادل الأسرى... ما حقيقة التصريحات الإسرائيلية وما موقف المقاومة؟

    © AP Photo / Hatem Moussa
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111171050732395-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%9F/

    في ظل تعطلها وفشل تحقيق أي تقدم يذكر خلال المفاوضات السابقة، كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن إسرائيل تبحث حاليًا مع مصر مسارًا جديدًا لإنجاز صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

    ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قولها، إن المخطط الجديد يشمل حلولًا للقضايا التي أثارت مخاوف الجانب الإسرائيلي، ومن شأنه أن يؤدي إلى انطلاقة في المفاوضات المتعثرة بين الطرفين.

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
    © REUTERS / POOL
    بعد مطالب أبومازن.. هل ينجح الاتحاد الأوروبي في إطلاق عملية سلام بين إسرائيل وفلسطين؟
    وقال مراقبون إن التصريحات الإسرائيلية مجرد رسائل إعلامية تطلقها إسرائيل من وقت لآخر، بهدف التأثير على المفاوض الفلسطيني، وإيصال رسالة للرأي العام الإسرائيلي خاصة أهالي الأسرى أن المفاوضات قائمة.

    مخطط جديد

    وبحسب هيئة البث، فرض التعتيم الإعلامي عن تفاصيل المسار، الذي لم ينل بعد مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أو الكابينيت الأمني، إلا أن المفاوضات بشأنه تجرى بكثافة.

    وقالت هآرتس إن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا ورئيس جهاز الشباك رونين بار قد اجتمعا في القاهرة هذا الأسبوع مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل وذلك استمرارا للقاء كامل مع كل من بينيت وغانتس، قبل شهرين.

    وأكد التقرير أن القاهرة معنية بحلحلة هذه القضية، من أجل دفع إسرائيل وحماس على العودة إلى المفاوضات حول التسوية الشاملة.

    مناورة إعلامية

    من جانبه قال مصباح أبوكرش، المحلل السياسي الفلسطيني إن "وسائل الإعلام العبرية وفي أكثر من مناسبة سبق وأعلنت عن تقدم كبير في ملف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وهو الأمر الذي أنكرت صحته حركة حماس مؤكدة على عدم حدوث أي تقدم ملموس يستحق الذكر".

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020
    © AP Photo / Alaa Badarneh
    كيف تتعامل فلسطين مع قرار إسرائيل اعتبار 6 منظمات إرهابية
    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا يكشف لنا حقيقة ما تبحث عنه الحكومة الإسرائيلية من خلال القيام بمثل هذه المناورات الإعلامية؛ فهي بذلك تحاول إقناع الرأي العام الإسرائيلي وذوي أسرى إسرائيل بأنها تعمل وتتقدم في مفاوضات هذا الملف.

    وتابع: "في المقابل فهي تقوم بتوجيه مجموعة من الرسائل المدروسة للمجتمع الفلسطيني بشكل عام والمفاوض الفلسطيني عن هذا الملف بشكل خاص الهدف منها بالمجمل الضغط عليهم للتقدم في مفاوضات هذا الملف على أسس ومعايير مختلفة عن السابق؛ وهي محاولة متكررة وصريحة منهم لاستغلال الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة".

    واستطرد: "يجب التنويه لأمرين هامين الأول وهو تأكيد حركة حماس على أنها لن تتقدم في مفاوضات هذا الملف على حساب معاناة الأسرى الفلسطينيين وحقهم المشروع بنيل حريتهم وهو ما أثبتت هذه الحركة قدرتها على تحقيقه من خلال تجاربها السابقة في ملف تحرير الأسرى؛ أما الأمر الثاني فهو أن فرص إنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة ستبقى محدودة جدا ما لم يرتبط الأمر بنجاح المفاوضات بين الطرفين حول ملفات أخرى".

    رسائل إسرائيلية

    بدورها اعتبرت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية، أن الصحف الإسرائيلية تطلق هذه الأخبار بين الفينة والأخرى، بهدف إرسال رسالة طمأنينة لأهالي الجنود المفقودين بأن المباحثات مستمرة مع حركة حماس لإنجاز الصفقة.

    وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك" التفاهمات التي تُجرى فيما يخص إنجاز ملف الأسرى سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مستمرة منذ انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة.

    رجل فلسطيني يقف خارج البوابة المغلقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
    © AP Photo / SAID KHATIB
    مؤتمر المانحين... هل تنجح فلسطين في محاولات تأمين دعم دولي دائم للسلطة والأونروا؟
    وترى المصري أنه من المبكر القول بأننا قاب قوسين أو أدنى من إنجاز هذه الصفقة خصوصًا مع تصدر خبر تم نشره قبل ساعات من قبل الجيش الإسرائيلي عن أن "احتمال انفجار الوضع في غزة ما زال مرتفعًا".

    وأكدت الباحثة الفلسطينية أن إسرائيل تماطل في الموافقة على شروط حركة حماس بشأن الصفقة في المقابل فإن معاناة الأسرى الفلسطينيين المستمرة خصوصًا المضربين منهم عن الطعام في سجون إسرائيل في ظل الصمت العربي والدولى أسقطت أوراق التوت عن عورة إسرائيل والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية التي ما تزال مستمرة في عجزها وتدور في فلك التعبير عن القلق ومحاولة رفع العتب عن إسرائيل التي تعتقل في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 معتقلًا إداريا.

    يشار إلى أن رونين بار كان قد تولى مهام منصبه رئيسا لـ "الشاباك" في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفا لنداف أرغمان الذي شغل المنصب منذ مايو/أيار 2016.

    وتلعب مصر دور الوسيط للتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" بقطاع غزة، وهي الجهود التي أدت إلى قرار وقف إطلاق النار بين الجانبين في مايو/أيار الماضي، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.

    كما تسعى مصر إلى إحراز تقدم في صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية التي تحتجز 4 إسرائيليين بينهم جنديان تم أسرهما خلال الحرب على غزة صيف عام 2014.

    انظر أيضا:

    "تسونامي" فضائي عظيم يزلزل نسيج "الزمكان" بسبب حدث غامض... صور وفيديو
    القمر يخبئ "كنزا" يبقي مليارات البشر على قيد الحياة تتسابق إليه الدول... صور وفيديو
    رصد مخلوق غامض جدا و"بعيد المنال" في قاع المحيط... فيديو
    أطعمة تسبب التعب المفاجئ والانهيار... لن تتخيلها
    اكتشاف مثير جدا في 4 "فخاخ" على الجزء المظلم من القمر... صور وفيديو
    مجلة: العقرب الأكثر فتكا على الأرض خرج في مصر... سمه بـ39 مليون دولار... صور وفيديو
    دراسة: الأرض لديها قمر ثان "تائه" يدور حول الأرض يدعى "كامو أوليوا"... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قوات الشرطة الفرنسية تحاصر المخيم المؤقت للمهاجرين في غراند سينث، شمال فرنسا، 16 نوفمبر 2021
    تدفق قياسي للمهاجرين عبر المانش
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك